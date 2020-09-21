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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 21-9-2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:21 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع" الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الإثنين 21-9-2020، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول المال المحلية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ووفقًا للسوق المحلية، نرصد لكم فى هذا التقرير، سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري بعد أن سجل اليوم متوسط السعر 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم 


بنك مصر

جاء سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

فى بنك التعمير والإسكان

سجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بينما شهد السعر فى بنك الإسكندرية استقرارًا، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.


فى المصرف المتحد

وسجل فى بنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

واستقر السعر فى البنك التجاري الدولي على 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبى الإسلامى

وتداول السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

بنك عوده

وجاء سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وتتخذ المملكة العربية السعودية الريال عملة رسمية لها ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

سعر الريال السعودى اليوم 

ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تقوم بدورها بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل أسهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

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