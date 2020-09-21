سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 21-9-2020





سعر الريال السعودي اليوم





بنك مصرجاء سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.فى بنك التعمير والإسكانسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةبينما شهد السعر فى بنك الإسكندرية استقرارًا، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.فى المصرف المتحدوسجل فى بنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibواستقر السعر فى البنك التجاري الدولي على 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.مصرف أبوظبى الإسلامىوتداول السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.بنك عودهوجاء سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوسجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وتتخذ المملكة العربية السعودية الريال عملة رسمية لها ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تقوم بدورها بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل أسهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.