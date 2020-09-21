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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد السعدني يبدأ بروفات مسرحية «هاملت»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:54 م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
منار إبراهيم
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يستعد الفنان أحمد السعدني لبدء بروفات مسرحية "هاملت" خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما انتهى المخرج عصام السيد من التعاقد مع أبطال العرض المسرحي خلال الفترة الماضية.

ويقوم ببطولة مسرحية "هاملت" للكاتب العالمي ويليم شكسبير، كل من الفنان أحمد السعدني والفنانة سوسن بدر والفنانة ريم مصطفى والفنان شريف الدسوقي، والفنان أحمد فؤاد سليم، بالإضافة إلى عدد من الفنانيين الشباب من طلاب المعهد المسرحي، وسيتم عرضه على خشبة المسرح القومي بعد الانتهاء من البروفات.

والمسرحية إشراف إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، وسوف يشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم، إضافة إلى أنها ستضم مجموعة من الوجوه الشابة من طلاب قسم المسرح.

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