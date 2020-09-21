ترامب: سأعلن اسم القاضى الجديد بالمحكمة العليا الجمعة أو السبت

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، موعد الإعلان عن القاضي الجديد بالمحكمة العليا، وذلك عقب وفاة القاضية الراحلة روث بادر جينسبورج.وكان الرئيس الأمريكي، قد دعا خلال الفترة الماضية بالإسراع في تعيين قاض جديد للمحكمة العليا الأمريكية من دون تأخير، بعد وفاة القاضية الليبرالية البارزة روث بادر جينسبورج، والتي توفيت عن 87 عاما، يوم الجمعة، قبل 6 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.ويصر جو بايدن، المرشح الديمقراطي المنافس لدونالد ترامب، على ضرورة تأجيل قرار استبدال "جينسبورج" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية نهاية العام.والتوازن الأيديولوجي للمحكمة المكونة من 9 أعضاء يعد أمرا حاسما في أحكامها، بشأن أهم القضايا في القانون الأمريكي.و في عام 2016، منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ، تعيين اختيار الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لأحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية.