إصابة عضو اللجنة العلمية التركية لمكافحة كورونا بالفيروس

أعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة التركية، أحمد دميرجان، أن اختبار الإصابة بالفيروس الذي أجراه كان إيجابيًا.وقالت الجمعية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "علمنا بحزن شديد إصابة رئيس قسم طب الطوارئ بجامعة غازي، عضو مجلس إدارة جمعية طب الطوارئ في تركيا، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة التركية، أحمد دميرجان، بفيروس كورونا «كوفيد-19» نتمنى الشفاء الفوري لأستاذنا الذي لا يزال علاجه مستمرًا، ونأمل أن نراك مرة أخرى بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن".