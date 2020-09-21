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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في ذكرى وفاتها.. «بلاي ليست» من 4 أغنيات مميزة لفايزة أحمد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:15 م
فايزة أحمد
فايزة أحمد
شيماء دهب
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"يا تمر حنة، ست الحبايب، أنا قلبي إليك ميال.." وغيرها من الأغاني التي علقت في ذاكرتنا من جانب المطربة فايزة أحمد، والتي كانت تختار كلمات الأغاني بعناية التى تلمس أذهان الجمهور وعواطفهم ويجعلنا نردد كلماتها دائمًا، وبالتزامن مع ذكرى وفاة الفنانة في 21 سبتمبر عام 1983 نقدم بلاي ليست بأجمل أغاني فايزة أحمد.

فايزة أحمد ولدت من أب سورى الجنسية، وعاشت بداية حياتها في دمشق وكانت انطلاقها من العراق عندما قابلت الموسيقار العراقي رضا علي، الذي كتب لها مجموعة من الأغاني باللهجة العراقية، ثم من بعد ذلك سافرت إلى مصر، وفيها التقت بالعديد من الملحنين وقدمت مجموعة من الأغاني المتميزة في تاريخها.

- أغنية ست الحبايب

كان لها أثر كبير عندما تم تقديمها في 1959، حتى أصبحت الأغنية الأشهر على الإطلاق في مدح فضل الأم على أبنائها ودائمًا ما يتم الاستماع إليها في يوم عيد الأم 21 مارس، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب وتقول كلماتها:

ست الحبايب ياحبيبه يا أغلى من روحي ودمي

ياحنينة وكلك طيبة يارب يخليكي يا أمي

زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي

ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي

انام وتسهري وتباتي تفكري



- أغنية يا تمر حنة

غنتها الفنانة فايزة أحمد في فيلم "تمر حنة" من بطولة رشدي أباظة، ونعيمة عاكف، واشتهرت الأغنية من بعد ذلك لجمال كلماتها للمؤلف جليل البنداري، والملحن محمد الموجي، وتقول كلماته:-

ياتمر حنة ياتمر حنة

خليتي بينا وبعدتي عنا

الورد كله كسا الجناين

واشمعنى انتي اللي شاردة منا

ياتمر حنة ياتمر حنة

- أغنية أنا قلبي إليك ميال

غنتها فايزة أحمد وهي من تأليف مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي، وتقول كلماتها:

أنا قلبي ليك ميال ومافيش غيرك عالبال

انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال

و بحبك قد عينيّا حتى اكتر منها شويّا

واسألها انت.. وحلفها على طول حتقلك هيّ
- أغنية بيت العز

غنتها في عام 1965، من تأليف مرسي جميل عزيز والملحن محمد الموجي من فيلم "أنا وبناتي"،وتقول كلماتها":

بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا

فيها خضره وضليله بترفرف ع العيله

وبتضلل ياحليله ياحليله من اول عتبتنا

يا بيت العز يا بيت السعد يابيت الفرح

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