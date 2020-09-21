في ذكرى وفاتها.. «بلاي ليست» من 4 أغنيات مميزة لفايزة أحمد

- أغنية ست الحبايب

- أغنية يا تمر حنة

- أغنية أنا قلبي إليك ميال

- أغنية بيت العز

"يا تمر حنة، ست الحبايب، أنا قلبي إليك ميال.." وغيرها من الأغاني التي علقت في ذاكرتنا من جانب المطربة فايزة أحمد، والتي كانت تختار كلمات الأغاني بعناية التى تلمس أذهان الجمهور وعواطفهم ويجعلنا نردد كلماتها دائمًا، وبالتزامن مع ذكرى وفاة الفنانة في 21 سبتمبر عام 1983 نقدم بلاي ليست بأجمل أغاني فايزة أحمد.فايزة أحمد ولدت من أب سورى الجنسية، وعاشت بداية حياتها في دمشق وكانت انطلاقها من العراق عندما قابلت الموسيقار العراقي رضا علي، الذي كتب لها مجموعة من الأغاني باللهجة العراقية، ثم من بعد ذلك سافرت إلى مصر، وفيها التقت بالعديد من الملحنين وقدمت مجموعة من الأغاني المتميزة في تاريخها.كان لها أثر كبير عندما تم تقديمها في 1959، حتى أصبحت الأغنية الأشهر على الإطلاق في مدح فضل الأم على أبنائها ودائمًا ما يتم الاستماع إليها في يوم عيد الأم 21 مارس، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب وتقول كلماتها:ست الحبايب ياحبيبه يا أغلى من روحي ودميياحنينة وكلك طيبة يارب يخليكي يا أميزمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري لياليولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بداليانام وتسهري وتباتي تفكريغنتها الفنانة فايزة أحمد في فيلم "تمر حنة" من بطولة رشدي أباظة، ونعيمة عاكف، واشتهرت الأغنية من بعد ذلك لجمال كلماتها للمؤلف جليل البنداري، والملحن محمد الموجي، وتقول كلماته:-ياتمر حنة ياتمر حنةخليتي بينا وبعدتي عناالورد كله كسا الجناينواشمعنى انتي اللي شاردة مناياتمر حنة ياتمر حنةغنتها فايزة أحمد وهي من تأليف مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي، وتقول كلماتها:أنا قلبي ليك ميال ومافيش غيرك عالبالانت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزالو بحبك قد عينيّا حتى اكتر منها شويّاواسألها انت.. وحلفها على طول حتقلك هيّغنتها في عام 1965، من تأليف مرسي جميل عزيز والملحن محمد الموجي من فيلم "أنا وبناتي"،وتقول كلماتها":بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنافيها خضره وضليله بترفرف ع العيلهوبتضلل ياحليله ياحليله من اول عتبتنايا بيت العز يا بيت السعد يابيت الفرح