الأجهزة الأمنية تحل لغز مقتل مسنة بالخليفة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقتل مسنة بمنزلها وتم ضبط عاطل لارتكابه الواقعة بقصد السرقة.تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة ربة منزل بمسكنها وبسؤال نجلتها قررت بأن والدتها مقيمة بمفردها بالشقة محل البلاغ، ونفت علمها بملابسات وفاتها وأقرت باختفاء هاتفها المحمول وكمية من المشغولات الذهبية كانت تتحلى بها المجني عليها \، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.توصلت جهود فرق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لسابقة معرفته بالمجني عليها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها، واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، حيث توجه للشقة محل سكنها وتمكن من الدخول أثناء استغراق المجني عليها فى النوم، وحال قيامه بسرقة المشغولات الذهبية التي تتحلى بها المجني عليها شعرت به، فقام بالتعدي عليها بالضرب وكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، واستولى على المشغولات الذهبية وهاتفها المحمول، وفر هاربًا، وأضاف بتصرفه فى المشغولات الذهبية بالبيع لاثنين من أصحاب محال المصوغات ذهبية بالقليوبية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المشغولات الذهبية المستولى عليها ونفيا علمهما بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.