محضر التحقيق في مقتل سيدة إثر تعذيب زوجها بعين شمس

س: ما صلتك بالمتوفاة إلى رحمة الله تعالى؟

س: ما تفصيلات ما حدث؟

س: متى تحديدًا نما إلى علمك إصابة المجني عليها؟

س: ما مضمون المحادثة الهاتفية التي دارت بينك وبينها؟

س: ما التصرف الذي بدر منك حينئذ؟

س: ما هي الحالة التي أبصرتي عليها المجني عليها ذلك الوقت؟

س: ما الذي كانت تعاني منه المتوفاة تحديدًا؟

س: هل نما إلى علمك نشوب مشاجرة بين المتوفاة وزوجها ذلك الوقت؟

س: متى نما إلى علمك ذلك؟

س: ما هي الإصابات التي كانت بالمتوفاة تحديدًا؟

س: ما سبب تلك الإصابات تحديدًا؟

س: وما هي أماكن تلك الإصابات بجسد المجني عليها؟

س: من القائم بإحداث تلك الإصابات بها؟

س: كيف تمكن المتهم من إحداث تلك الإصابات؟

س: ما سبب قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب؟

س: هل توجد ثمة خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها؟

س: هل تطورات تلك الخلافات لتعدي من المتهم على المجني عليها؟

س: هل نتج عن ذلك التعدي ثمة إصابات؟

س: ما هي الأداة التي استخدمها المتهم في إحداث إصابة المجني عليها تحديدًا؟

س: كم عدد الضربات التي كالها المتهم للمجني عليها؟

س: ما هي الحالة الصحية التي كانت عليها المجني عليها عقب عودتها من المستشفى حينئذ؟

س: هل من ثمة محادثات هاتفية أخرى دارت بينك وبين المجني عليها عقب ذلك؟

س: ما التصرف الذي بدر منك؟

س: ما هي نتيجة توقيع الكشف الطبي على المجني عليها؟

س: هل ذهبتي لمنزلها؟

س: كيف تم نقل المجني عليها إلى المستشفى؟

س: هل توجهتي إلى مستشفى كليوباترا للاطمئنان عليها؟

س: ما هي الحالة الصحية التي كانت عليها المجني عليها حال دخولك المستشفى؟

س: متى تحديدًا دخلت المجني عليها المستشفى؟

س: ما هي المدة التي مكثت فيها المجني عليها داخل المستشفى؟

س: متى توفيت المجني عليها؟

س: كيف حدثت الوفاة؟

س: هل تم إنعاش المجني عليها آنذاك؟

س: هل هناك تاريخ مرضي للمجني عليها؟

س: هل تعافت المجني عليها عقب ذلك؟

س: هل كانت تعاني من أمراض أخرى؟

س: هل كانت تتعاطى عقاقير طبية؟

س: ما سبب الوفاة تحديدًا؟

س: هل تتهم المدعو معاذ مصطفى كمال بثمة اتهامات؟

س: ما قصد المتهم من ارتكابه لتلك الواقعة؟

س: هل توجد خلافات بينك وبين المتهم؟

س: ما قولك فيما شهد به الطبيب طارق يحيى عبدالمنعم عن وفاة المجني عليها (الإصابات التي لحقت بها لا تسبب الوفاة؟

س: هل لديك أقوال أخرى؟

حصلت "الدستور" على محضر التحقيق في اتهام زوج بالتسبب في وفاة زوجته بعد ضربها "علقة موت" لدفاعها عن طفلتيها في عين شمس.اسمي أسماء، 39 سنة، موظفة في مصلحة الضرائبج: هي أختي الصغيرة.ج: يوم 582020 كلمتني تقول لي: "تعالي أقعدي مع بناتي علشان تعبانة"، وذراعها واجعها رحت لها البيت لبستها هدومها ونزلت راحت كشفت ولما رجعت قالت لي إنه في كدمة كبيرة على ذراعها وعطوا ليها دواء، ودخلت معاها الأوضة عشان أغير لها هدومها لقيت ذراعها الشمال متعور واليمين كان متعور وفيه كدمات.لما سألتها قالت لي أن إيديها جلطت في الباب، وهي بتتخانق مع زوجها وبسبب أنه كان بيضرب بنتهما الصغيرة وهي كانت بتحوش راح ضربها تاني، وتاني يوم الفجر كلمتني وقالت إنها سخنة وتعبانة راحوا مستشفى مدينة نصر، وطلبت منى اروح ليها لكن زوجي مرديش وبعدين تعبت ولما رجعت علقوا لها محاليل في البيت.ويوم 782020 اتصلت بي وقالت لي تعالي اقعدي معايا جوزي مش راضي يخدمني والحقيني علشان هموت قلت لها مش هعرف أجي بس هوديكي مستشفى، وجوزها أخذها على مستشفى كليوباترا دخلت المستشفى وهناك تعبت أكتر دخلوها العناية المركزة وقعدت يومين، واتوفت.ج: يوم 582020 لما كلمتني في التليفون.ج: هي قالت لي تعال لي أقعدي مع العيال ذراعي مش قادرة أحركه، ونازله أكشف.ج: رحت لها البيت علشان أقعد مع عيالها.ج: لقيت زوجها كان ملبسها الملابس الداخلية، وأغلب اللبس اللي فوق، وأنا ربطت لها الطرحة وراحت كشفت.ج: ذراعها اليمن كان وارم ومش قادرة تحركه وحاسة بألم فيه، ولما رجعت من المستشفى قالوا لها إن مفيش كسر بس في كدمة كبيرة شوية.ج: لا هو مكانش لسه حكت لي حاجة.ج: بعدما رجعت من المستشفى، ودخلت معاها الأوضة عشان اخلع لها هدومها شفت خدش في ذراعها الشمال، وقالت لي إنه بسبب خناقتها مع زوجها.ج: شوفت خدش كبير في ذراعها الشمال، وذراعها الأيمن كان وارم من أول كتفها.ج: هي قال لي إنها اتخانقت مع زوجها إمبارح.ج: ذراعها الأيمن كله، وخدش كبير في ذراعها الشمال.ج: قالت لي إن زوجها معاذ هو اللي عمل فيها كدة.ج: هي قالت لي إنها كانت بتحجز بينه وبين البنت الصغيرة ذراعها الشمال اتخبط في الباب.ج: هي تصدت له علشان تمنعه من ضرب بنته الصغيرة، وهي كانت بتحوش عن الطفلة راح ضربها.ج: أيوة كان فيه خلافات بينهم بتاعة الأزواج.ج: أيوة كان أحيانًا يضربها.ج: مكنتش تحب تحكي، وأنا مشفتهاش.ج: مقلتليش ضربها بأيه.ج: مقلتليش برضة.ج: كانت أخذه مراهم وأدوية.ج: كلمتني ثاني يوم، وقالت إنها تعبانة وسخنة ومش قادرة تتنفس والحقيني.ج: أنا قلت لها تروح مستشفى في مدينة نصر، وجوزها وداها هناك.ج: لما رجعت زوجها قال لي إن عندها اشتباه كورونا، وبعدها كلمتني وقالت إن زوجي سابني ومش بيخدمني، وإنها محتاجني أروح لها أخدمها.ج: لا، لأن زوجها قال لي إن عندها اشتباه، وقال لي: متروحيش.ج: زوجها نزل بيها على مستشفى كليوباترا.ج: لا معرفتش أروح غير امبارح في ميعاد الزيارة.ج: الدكاترة قالوا إن عندها كدمات وسحجات وكيرياتين عالي، ودخلوها العناية.ج: 782020 الساعة 8 مساءً.ج: يومين لغاية ما توفيت.ج: إمبارح 982020 الساعة 8 مساءً.ج: أنا كنت عندها في العناية المركزة لقيت في تشنج طلبت الدكاترة، وكنا هننقلها في مستشفى تانية ويدوبك شالوا عنها الأكسجين راح الأكسجين قل بسرعة إلى أن التنفس وقف.ج: أيوة الدكاترة جم، وانعشوا القلب ولكن القلب وقف وبلوغنا إنها توفيت.ج: هي كانت بتتعالج من الحمى الروماتيزمية من سن 21.ج: أيوة.ج: لا.ج: لا.ج: الكدمات والإصابات اللي في ذراعها ممكن تكون هي السبب في التهاب الأوعية، وتسمم الدم، والإهمال اللي أدى للوفاة.ج: أيوة هو اللي ضربها، وهو اللي تسبب في وفاتها.ج: هو قصده يضربها مش قصده يقتلها.ج: لا.ج: معرفش.ج: لا.