حبس صاحب معمل وصديقه لإصابة شاب بعاهة في عينه بسبب «أسانسير»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، حبس شخصين تعديا على شاب في مشاجرة بينهم مما تسببت في إصابته بعاهة مستديمة في العين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في شارع شريف بمنطقة حلوان، وتم إبلاغ القسم بالواقعة، وانتقل الرواد أحمد الدالي وأحمد فتحي معاوني المباحث إلى مكان الواقعة.وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد دخول "م.ا" صاحب معامل في مشادة كلامية مع شاب "م.س" واستعان المتهم الأول بصديقه وقاما بالتعدى على الشاب مما تسبب في إصابته بفقأ في عينه اليمنى، بسبب الخلاف على ركوب مصعد عقار.