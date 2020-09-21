تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، عن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووقوف العدد الإجمالي الحالي للإصابات عند 3506 حالات، والوفيات عند 59 حالة، حسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" عن مركز إدارة وضع "كوفيد- 19".من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، اليوم الإثنين، بمتطوعي الصحة العامة، لتفانيهم في مكافحة الوباء، وطلب منهم عدم التهاون والبقاء يقظين لموجة ثانية محتملة من الإصابات.وقال رئيس الوزراء، في منتدى حول الاستعدادات التي تقوم بها البلاد لمواجهة موجة ثانية محتملة: "إن وجود متطوعين في قطاع الصحة العامة، هو أمر مهم لاحتواء كوفيد- 19، إنهم يمثلون خط المواجهة، ويعملون بكفاءة مع السكان المحليين".يشار إلى أن وزارة الصحة العامة التايلاندية لديها نحو مليون متطوع منتشرين في أنحاء البلاد، وقد تم تكليف كل متطوع بعدد يتراوح بين 8 منازل و15 منزلا، حسب الصحيفة.