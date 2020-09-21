مواصفات يجب توافرها في حقيبة المدرسة لطفلك

يجب ألا تكون أكبر من ظهر الطفل:

افحصي نوع قماش الحقيبة وجودة الخياطة:

اختاري حقيبة بوزن مناسب:

اختاري الحقائب المبطنة من الكتفين:

اختاري حقيبة تحتوي على عدة جيوب:

أن تكون الحقيبة مبطنة من الداخل:

أن تكون يد الحقيبة قوية:

أضرار الحقائب المدرسيِّة الثقيلة

أيام قليلة ونستقبل العام الدراسي الجديد، وتعد حقيبة المدرسة من أهم وأول الأدوات التي يتم شراؤها للأبناء، لكن يجب على الآباء معرفة المواصفات المثالية لها حتى لا تشكل عبء بدني على الأطفال.وتنشر الـ"الدستور" أهم المواصفات التي يجب على الأم اتباعها خلال شراء شنطة الدراسة، وهي كالتالي:لابد من معرفة المقاس المناسب للشنطة الخاص بطفلك، وذلك من خلال تحديد أقصى طول وعرض مناسبين لظهر طفلكِ، واختاري الحقيبة على أساسهما، حتى تكون مريحة له ولا تسبب ألم في الظهر.يجب شراء شنطة ذات خامة قوية، وخياطة قوية أيضا، بالاضافة إلى تجربة غلق وفتح السوستة أكثر من مرة للتأكد من جودتها.اختاري الحقائب الخفيفة وابتعدي عن الحقائب الثقيلة حتى لا تتعب طفلك وتكون مريحه له، والأفضل أن تكون من القماش، راعي أن يكون وزن الحقيبة بعد وضع محتوياتها من 10 إلى 15 % من وزن الطفل.عليكي اختيار الحقائب المبطنة من الظهر لحماية ذراعات طفلك وتكون مريحة له.وذلك لتوزيع الوزن بالتساوي وعدم تركيزه في مكان واحد.وذلك لتجنب احتكاك أي شيء مدبب بداخلها بجسم الطفل، وخاصة الظهر.وذلك لرفعها من الأرض أو تعليقها على الحائط.يجب تجنب استخدام الحقائب المدرسية الثقيلة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات التي تبحث في تأثيِّر وزن الحقائب المدرسية على الطلاب، فقد كان استخدام حقائب الظَّهر الثقيلة مرتبطًا بألم الظَّهر أو عدم الراحة في الرقبة والكتف بسبب التغيرات في أنماط الحركة والوضعيات المعيبة للعمود الفقرى، والتعب المستمر طوال النهار، وآلام العضلات من الأشرطة الغير مناسبة التي تسبب الضغط المفرط على عضلات الكتف والظَّهر وتأثيرها السلبي على التوازن مما يزيد من خطر السقوط أو الإصابات الأخرى.