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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مواصفات يجب توافرها في حقيبة المدرسة لطفلك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
حقيبة المدرسة
حقيبة المدرسة
هويدا سعيد
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أيام قليلة ونستقبل العام الدراسي الجديد، وتعد حقيبة المدرسة من أهم وأول الأدوات التي يتم شراؤها للأبناء، لكن يجب على الآباء معرفة المواصفات المثالية لها حتى لا تشكل عبء بدني على الأطفال.

وتنشر الـ"الدستور" أهم المواصفات التي يجب على الأم اتباعها خلال شراء شنطة الدراسة، وهي كالتالي:

يجب ألا تكون أكبر من ظهر الطفل:
لابد من معرفة المقاس المناسب للشنطة الخاص بطفلك، وذلك من خلال تحديد أقصى طول وعرض مناسبين لظهر طفلكِ، واختاري الحقيبة على أساسهما، حتى تكون مريحة له ولا تسبب ألم في الظهر.

افحصي نوع قماش الحقيبة وجودة الخياطة:
يجب شراء شنطة ذات خامة قوية، وخياطة قوية أيضا، بالاضافة إلى تجربة غلق وفتح السوستة أكثر من مرة للتأكد من جودتها.

اختاري حقيبة بوزن مناسب:
اختاري الحقائب الخفيفة وابتعدي عن الحقائب الثقيلة حتى لا تتعب طفلك وتكون مريحه له، والأفضل أن تكون من القماش، راعي أن يكون وزن الحقيبة بعد وضع محتوياتها من 10 إلى 15 % من وزن الطفل.

اختاري الحقائب المبطنة من الكتفين:
عليكي اختيار الحقائب المبطنة من الظهر لحماية ذراعات طفلك وتكون مريحة له.

اختاري حقيبة تحتوي على عدة جيوب:
وذلك لتوزيع الوزن بالتساوي وعدم تركيزه في مكان واحد.

أن تكون الحقيبة مبطنة من الداخل:
وذلك لتجنب احتكاك أي شيء مدبب بداخلها بجسم الطفل، وخاصة الظهر.

أن تكون يد الحقيبة قوية:
وذلك لرفعها من الأرض أو تعليقها على الحائط.

أضرار الحقائب المدرسيِّة الثقيلة
يجب تجنب استخدام الحقائب المدرسية الثقيلة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات التي تبحث في تأثيِّر وزن الحقائب المدرسية على الطلاب، فقد كان استخدام حقائب الظَّهر الثقيلة مرتبطًا بألم الظَّهر أو عدم الراحة في الرقبة والكتف بسبب التغيرات في أنماط الحركة والوضعيات المعيبة للعمود الفقرى، والتعب المستمر طوال النهار، وآلام العضلات من الأشرطة الغير مناسبة التي تسبب الضغط المفرط على عضلات الكتف والظَّهر وتأثيرها السلبي على التوازن مما يزيد من خطر السقوط أو الإصابات الأخرى.

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