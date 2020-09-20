محمد صقر مخرج مسلسل ريهام حجاج 2021

تولي المخرج محمد صقر، مهمة إخراج مسلسل ريهام حجاج الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل 2021، ومن المنتظر الاستقرار على اسمه النهائي خلال الأيام المقبلة.وعلمت «الدستور» من مصدر داخل العمل أن المخرج يعقد جلسات عمل يومية برفقه فريق عمل المسلسل، حيث من المرجح أن يسافر برفقتهم قريبا إلى إحدى الدول الأوروبية لانطلاق تصوير العمل هناك وستكون في الغالب ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا.ويتكون فريق العمل الخاص بالمسلسل من أحمد مالك وأحمد وفيق وعمرو عبدالجليل وريهام حجاج، وهما القائمة الأولية للعمل الرمضاني.