أمين الشيوخ: مستمرون في استقبال النواب الجدد على مدار أيام الأسبوع

وأشاد المستشار محمود إسماعيل بدور كافة العاملين في مجلس النواب مما سهل عمل أمانة الشيوخ التي بدأت أعمالها مؤخرا وما زالت مستمرة في مرحلة الهيكلة، منوها إلى أن الحصول على بيانات نواب الشيوخ الجدد والتواصل معهم منذ أسبوعين سهل من إجراءات استخراج الكارنيهات لهم في وقت قياسي.





قال المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، إن أمانة المجلس مستمرة في استقبال النواب الجدد على مدار أيام الأسبوع حال تعثر أي نائب، بسبب ظروف خاصة به، من الحضور يومي الأحد والاثنين.وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن الأمانة تعمل على مدار اليوم وبالتنسيق والتعاون مع أمانة النواب برئاسة المستشار محمود فوزي من أجل تقديم كل سبل الراحة والدعم للنواب الجدد، مشيرا إلى أنه حال منعت الظروف أي نائب من الحضور خلال الفترة المحددة لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات، فإن أمانة الشيوخ في انتظاره في أي وقت وسيتم استقباله على مدار الساعة.ولفت إلى أن التجهيزات لعقد جلسات مجلس الشيوخ تتم على قدم وساق وفي انتظار تسليم المقر خلال نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا جاهزية الأوضاع لعقد الجلسات في أي وقت حينما يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي لدور الانعقاد لمجلس الشيوخ.وقال: "خلال الأيام القليلة القادمة ننتظر قرارات الرئيس السيسي بشأن تعيين الـ 100 عضو في مجلس الشيوخ"، مؤكدا أنه عقب قرار التعيين تكون أمانة الشيوخ في انتظار النواب المعينين ويتم تقديم كافة سبل الدعم لهم، مشيرا إلى أنه عقب ذلك نكون في انتظار دعوة الرئيس السيسي لبدء دور الانعقاد ونحن جاهزون لذلك على أكمل وجه.ووجه الشكر للجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية على جهودها خلال الفترة الماضية مما انعكس على ما نشهده اليوم من سهولة إنهاء إجراءات نواب الشيوخ الجدد، مشيدا بدور للأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي في تقديم الدعم لأمانة الشيوخ ولأعضاء المجلس الجدد.ووصف التنسيق والتعاون ما بين الأمانة العامة لمجلس الشيوخ ونظيرتها في النواب بـ"علاقة التوأمة" هدفها الرئيسي تقديم الدعم والخدمات لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد.وأوضح أن فكرة إرسال استمارة العضوية للنواب الجدد قبل أن يأتوا إلى المجلس اليوم كانت رائعة وحفاظا على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها في مقر مجلس النواب منذ جائحة كورونا.