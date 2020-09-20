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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تصوير المشاهد الخارجية لـ«القاهرة كابول» بإيطاليا والبحر الأحمر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:41 م
القاهرة كابول
القاهرة كابول
دعاء عبد المقصود
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يستعد صناع المسلسل الجديد "القاهرة كابول" للسفر الي محافظة البحر الأحمر لتصوير عدد من مشاهد العمل الخارجية، وذلك لمدة أسبوع على أن تبدأ الجهة المنتجة في الحصول على التأشيرات اللازمة لنجوم المسلسل، لتحديد موعد سفرهم إلى إيطاليا لتصوير عدد من المشاهد.

ويعكف المخرج حسام علي حاليًا على الانتهاء من بناء بعض الديكورات الخاصة بالمسلسل، حيث يرغب في الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية للعمل وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، على أن يتم تحديد موعد لسفر أسرة المسلسل للخارج لتصوير المشاهد الخارجية خلال أيام.

والمسلسل بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2021. 

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