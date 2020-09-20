تصوير المشاهد الخارجية لـ«القاهرة كابول» بإيطاليا والبحر الأحمر

يستعد صناع المسلسل الجديد "القاهرة كابول" للسفر الي محافظة البحر الأحمر لتصوير عدد من مشاهد العمل الخارجية، وذلك لمدة أسبوع على أن تبدأ الجهة المنتجة في الحصول على التأشيرات اللازمة لنجوم المسلسل، لتحديد موعد سفرهم إلى إيطاليا لتصوير عدد من المشاهد.ويعكف المخرج حسام علي حاليًا على الانتهاء من بناء بعض الديكورات الخاصة بالمسلسل، حيث يرغب في الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية للعمل وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، على أن يتم تحديد موعد لسفر أسرة المسلسل للخارج لتصوير المشاهد الخارجية خلال أيام.والمسلسل بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2021.