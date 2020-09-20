ضبط 31650 قرص منشطات مهربة جمركيًا بالبساتين

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين حال استقلاله سيارة مستأجرة، وبحوزته أدوية مهربة.وتم ضبط 31650 قرص فيتامينات ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، و580 كيس منشط، مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.