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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد موقع «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 20-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، يستقر سعرالريال السعودي اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنية العاملة بجمهورية مصر العربية مقابل الجنيه المصري، وسجل متوسط السعر اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير، سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-9-2020 في البنوك المصرية


تداول سعر الريال اليوم في بنك مصر 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع في البنك الأهلى المصري إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وجاء أفضل سعر للشراء في بنك HSBC عند 4.21 جنيه، بينما حقق في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريـال اليوم 4.14 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وجاء السعر في بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى في البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، كما استقر في بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

ويتم إصدار الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تقوم بدورها بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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