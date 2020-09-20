حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 20 سبتمبر 2020
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عرض أو اقتراح أو عقد، أو عن دعوة مغرية تتلقاها، وتحتفل بحدث ما وتلبي بعض الدعوات.
عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسميًا بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره.
صحيًا: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.
الثور
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مسألة دقيقة جدًا يجب أن تعالجها وتشغل بالك وتجعلك تواجه بعض الصعوبات، فلا تستسلم.
عاطفيًا: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق.
صحيًا: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة.
الجوزاء
مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: تبحث منذ مدة عن الشريك الملائم وقد يكون قريبًا منك أكثر مما تتوقع.
صحيًا: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف العصبية غير المبررة.
السرطان
مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ إلى جانبك.
عاطفيًا: تمنح الشريك كل ما لديك، وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه وتعميق الحب بينكما.
صحيًا: تعيش في دوامة القلق الدائم على صحتك، لكنك في المقابل لا تحاول القيام بأي شيء يفيدك صحيًا.
الأسد
مهنيًا: تفقد أوراقًا مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك.
عاطفيًا: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كليًا كي لا يشعر بالغربة عنك.
صحيًا: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.
العذراء
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك، ويشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم العمل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها ولا ناقة له فيها ولا جمل.
صحيًا: الطقس الجيد يشجعك على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.
الميزان
مهنيًا: يفتح هذا اليوم أمامك بابًا كان مغلقًا ويبشر بخبر مهني مفرح، وتحقق أرباحًا في الاستثمارات العقارية.
عاطفيًا: تتبدل الأحوال الشخصية إلى الأفضل، إذ من الممكن أن توضح علاقة ما أو تعيش علاقة ممتعة.
صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلّق أحد الجبال للترفيه عن نفسك والتخلص من الضغط.
العقرب
مهنيًا: يوم جيد يسهل عليك المفاوضات بشأن عملية شرائية أو عملية بيع، ويتحدث عن استقرار وثبات.
عاطفيًا: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب.
صحيًا: عليك التخفيف جدًا من تناول اللحوم النيئة والسوشي؛ لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.
القوس
مهنيًا: وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة.
عاطفيًا: إسداء النصائح للشريك يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليكما قيودًا لم تكونا تتوقعاها.
صحيًا: رغبتك في التقدم الصحي قد تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور.
الجدي
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم نظامًا جديدًا، أو يعرضك لمواجهة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.
عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.
صحيًا: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية.
الدلو
مهنيًا: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء.
عاطفيًا: تمرّ بيوم رائع وممتاز مع الحبيب وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق.
صحيًا: تخف الضغوط النفسية نوعًا ما وتهدأ أعصابك، وتبدأ في الاستمتاع بمباهج الحياة بعيدًا عن هموم العمل.
الحوت
مهنيًا: تفكّر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.
عاطفيًا: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي.
صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقبه غير جيدة.
الحمل
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عرض أو اقتراح أو عقد، أو عن دعوة مغرية تتلقاها، وتحتفل بحدث ما وتلبي بعض الدعوات.
عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسميًا بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره.
صحيًا: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.
الثور
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مسألة دقيقة جدًا يجب أن تعالجها وتشغل بالك وتجعلك تواجه بعض الصعوبات، فلا تستسلم.
عاطفيًا: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق.
صحيًا: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة.
الجوزاء
مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: تبحث منذ مدة عن الشريك الملائم وقد يكون قريبًا منك أكثر مما تتوقع.
صحيًا: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف العصبية غير المبررة.
السرطان
مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ إلى جانبك.
عاطفيًا: تمنح الشريك كل ما لديك، وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه وتعميق الحب بينكما.
صحيًا: تعيش في دوامة القلق الدائم على صحتك، لكنك في المقابل لا تحاول القيام بأي شيء يفيدك صحيًا.
الأسد
مهنيًا: تفقد أوراقًا مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك.
عاطفيًا: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كليًا كي لا يشعر بالغربة عنك.
صحيًا: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.
العذراء
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك، ويشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم العمل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها ولا ناقة له فيها ولا جمل.
صحيًا: الطقس الجيد يشجعك على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.
الميزان
مهنيًا: يفتح هذا اليوم أمامك بابًا كان مغلقًا ويبشر بخبر مهني مفرح، وتحقق أرباحًا في الاستثمارات العقارية.
عاطفيًا: تتبدل الأحوال الشخصية إلى الأفضل، إذ من الممكن أن توضح علاقة ما أو تعيش علاقة ممتعة.
صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلّق أحد الجبال للترفيه عن نفسك والتخلص من الضغط.
العقرب
مهنيًا: يوم جيد يسهل عليك المفاوضات بشأن عملية شرائية أو عملية بيع، ويتحدث عن استقرار وثبات.
عاطفيًا: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب.
صحيًا: عليك التخفيف جدًا من تناول اللحوم النيئة والسوشي؛ لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.
القوس
مهنيًا: وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة.
عاطفيًا: إسداء النصائح للشريك يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليكما قيودًا لم تكونا تتوقعاها.
صحيًا: رغبتك في التقدم الصحي قد تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور.
الجدي
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم نظامًا جديدًا، أو يعرضك لمواجهة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.
عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.
صحيًا: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية.
الدلو
مهنيًا: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء.
عاطفيًا: تمرّ بيوم رائع وممتاز مع الحبيب وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق.
صحيًا: تخف الضغوط النفسية نوعًا ما وتهدأ أعصابك، وتبدأ في الاستمتاع بمباهج الحياة بعيدًا عن هموم العمل.
الحوت
مهنيًا: تفكّر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.
عاطفيًا: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي.
صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقبه غير جيدة.