حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 20 سبتمبر 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عرض أو اقتراح أو عقد، أو عن دعوة مغرية تتلقاها، وتحتفل بحدث ما وتلبي بعض الدعوات.عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسميًا بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره.صحيًا: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مسألة دقيقة جدًا يجب أن تعالجها وتشغل بالك وتجعلك تواجه بعض الصعوبات، فلا تستسلم.عاطفيًا: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق.صحيًا: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة.مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.عاطفيًا: تبحث منذ مدة عن الشريك الملائم وقد يكون قريبًا منك أكثر مما تتوقع.صحيًا: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف العصبية غير المبررة.مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ إلى جانبك.عاطفيًا: تمنح الشريك كل ما لديك، وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه وتعميق الحب بينكما.صحيًا: تعيش في دوامة القلق الدائم على صحتك، لكنك في المقابل لا تحاول القيام بأي شيء يفيدك صحيًا.مهنيًا: تفقد أوراقًا مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك.عاطفيًا: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كليًا كي لا يشعر بالغربة عنك.صحيًا: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.مهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك، ويشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية.عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم العمل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها ولا ناقة له فيها ولا جمل.صحيًا: الطقس الجيد يشجعك على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.مهنيًا: يفتح هذا اليوم أمامك بابًا كان مغلقًا ويبشر بخبر مهني مفرح، وتحقق أرباحًا في الاستثمارات العقارية.عاطفيًا: تتبدل الأحوال الشخصية إلى الأفضل، إذ من الممكن أن توضح علاقة ما أو تعيش علاقة ممتعة.صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلّق أحد الجبال للترفيه عن نفسك والتخلص من الضغط.مهنيًا: يوم جيد يسهل عليك المفاوضات بشأن عملية شرائية أو عملية بيع، ويتحدث عن استقرار وثبات.عاطفيًا: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب.صحيًا: عليك التخفيف جدًا من تناول اللحوم النيئة والسوشي؛ لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.مهنيًا: وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة.عاطفيًا: إسداء النصائح للشريك يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليكما قيودًا لم تكونا تتوقعاها.صحيًا: رغبتك في التقدم الصحي قد تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور.مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم نظامًا جديدًا، أو يعرضك لمواجهة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.صحيًا: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية.مهنيًا: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء.عاطفيًا: تمرّ بيوم رائع وممتاز مع الحبيب وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق.صحيًا: تخف الضغوط النفسية نوعًا ما وتهدأ أعصابك، وتبدأ في الاستمتاع بمباهج الحياة بعيدًا عن هموم العمل.مهنيًا: تفكّر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.عاطفيًا: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي.صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقبه غير جيدة.