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محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 20 سبتمبر 2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عرض أو اقتراح أو عقد، أو عن دعوة مغرية تتلقاها، وتحتفل بحدث ما وتلبي بعض الدعوات.
عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسميًا بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره.
صحيًا: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.

الثور
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مسألة دقيقة جدًا يجب أن تعالجها وتشغل بالك وتجعلك تواجه بعض الصعوبات، فلا تستسلم.
عاطفيًا: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق.
صحيًا: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة.

الجوزاء
مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: تبحث منذ مدة عن الشريك الملائم وقد يكون قريبًا منك أكثر مما تتوقع.
صحيًا: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف العصبية غير المبررة.

السرطان
مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ إلى جانبك.
عاطفيًا: تمنح الشريك كل ما لديك، وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه وتعميق الحب بينكما.
صحيًا: تعيش في دوامة القلق الدائم على صحتك، لكنك في المقابل لا تحاول القيام بأي شيء يفيدك صحيًا.

الأسد
مهنيًا: تفقد أوراقًا مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك.
عاطفيًا: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كليًا كي لا يشعر بالغربة عنك.
صحيًا: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.

العذراء
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك، ويشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم العمل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها ولا ناقة له فيها ولا جمل.
صحيًا: الطقس الجيد يشجعك على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.

الميزان
مهنيًا: يفتح هذا اليوم أمامك بابًا كان مغلقًا ويبشر بخبر مهني مفرح، وتحقق أرباحًا في الاستثمارات العقارية.
عاطفيًا: تتبدل الأحوال الشخصية إلى الأفضل، إذ من الممكن أن توضح علاقة ما أو تعيش علاقة ممتعة.
صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلّق أحد الجبال للترفيه عن نفسك والتخلص من الضغط.

العقرب
مهنيًا: يوم جيد يسهل عليك المفاوضات بشأن عملية شرائية أو عملية بيع، ويتحدث عن استقرار وثبات.
عاطفيًا: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب.
صحيًا: عليك التخفيف جدًا من تناول اللحوم النيئة والسوشي؛ لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.

القوس
مهنيًا: وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة.
عاطفيًا: إسداء النصائح للشريك يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليكما قيودًا لم تكونا تتوقعاها.
صحيًا: رغبتك في التقدم الصحي قد تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور.

الجدي
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم نظامًا جديدًا، أو يعرضك لمواجهة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.
عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.
صحيًا: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية.

الدلو
مهنيًا: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء.
عاطفيًا: تمرّ بيوم رائع وممتاز مع الحبيب وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق.
صحيًا: تخف الضغوط النفسية نوعًا ما وتهدأ أعصابك، وتبدأ في الاستمتاع بمباهج الحياة بعيدًا عن هموم العمل.

الحوت
مهنيًا: تفكّر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.
عاطفيًا: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي.
صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقبه غير جيدة.

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