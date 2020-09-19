إصابة 5 مدنيين سعوديين إثر سقوط مقذوف حوثي على جنوبي المملكة

أصيب 5 مدنيين سعوديين، اليوم السبت، جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بالمملكة.وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية، وتضرر 3 مركبات مدنية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشار الغامدي إلى إصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.