الصورة الأولى لضحية السرقة في السيدة عائشة

حصلت «الدستور»، على الصورة الأولى للمجنى عليها رضا ٧٥ عاما، والتي قتلت على يد عاطل لسرقتها فى منطقة السيدة عائشة.البداية كانت بتلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة متسولة في مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، وتعيش بمفردها، وبجسدها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود كسر في باب الشقة.وبعمل التحريات تبين أن المتهم شاب عاطل كان يترصد المجني عليها وكان يعلم بحيازتها للأموال، فتم التهجم عليها وسرقة هاتفها المحمول وغوايش ومصوغات ذهبية كانت تملكها، ووجه لها طعنات نافذة في الجسم، نتجت عنها وفاتها.وتم ضبط المتهم عقب تتبع أنواع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول الخاص بها، والذي تبين بيعه لمهندس في المنطقة، والذهب لمحل صاغة، تم ضبطهما وإخلاء سبيلهما عقب التأكد من عدم تورطهما في الجريمة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.