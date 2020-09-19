رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيبذل قصارى جهده لإنجاح الاستفتاء

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة أن القيادة العليا للجيش ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.وقال شنقريحة - في تصريح اليوم السبت - إن قيادة الجيش ستدعم مساعي مؤسسات الدولة، الرامية إلى تحقيق نهضة الجزائر ورقيها، بفضل المخلصين والشرفاء من أبنائها، خاصة الشباب الذين هم ذُخر الأمة في كل الأوقات.وأضاف: "هؤلاء الشباب الذين نَتَوَسم فيهم خيرا لحاضر البلاد ومستقبلها، ليكونوا على مستوى المسئولية الثقيلة والتحديات المعترضة، وعلى خطى أسلافهم الأطهار الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل الجزائر".وأكد أن الاستحقاق الانتخابي القادم يعد محطة حاسمة، على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة، التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في حملته الانتخابية، تنفيذا للتطلعات المشروعة لأجيال الاستقلال، التي عبرت عن آمالها في بناء جزائر جديدة.وأشار إلى أنه أصدر تعليمات صارمة لكافة وحدات الجيش وأجهزة الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والعمل على التأمين الشامل والكامل لهذا الاستفتاء لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة.