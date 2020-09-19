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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صلاح الشرنوبي: لا أعرف مصير الأغنية الوطنية لـ نجاة الصغيرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:10 م
الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي
حسن أمين
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تحدث الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي عن مصير الأغنية الوطنية التي تعود بها النجمة نجاة الصغيرة إلى الساحة الغنائية والتي تحمل اسم "تعظيم سلام".

وقال "الشرنوبي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مشروع أغنية "تعظيم سلام" لم ينته بعد مشيرا إلى أن الأغنية لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل كما أنها لم تسجل حتى الآن.

وأضاف أن هذا المشروع تم العمل عليه منذ عامين وأبدت نجاة الصغيرة موافقتها عندما عرض عليها العودة بأغنية وطنية ولكن انشغالها في أزمة منزلها الأخيرة تسبب في توقف المشروع مشيرا إلى أنه لا يعلم مصير طرح الأغنية حتى الآن خاصة وأن طرحها لم يرتبط بأي مناسبة وطنية.

أغنية "تعظيم سلام" من كلمات صفوت زينهم، وألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع موسيقي يحيى الموجي.

وتقول كلمات الأغنية:

"تعظيم سلام لجيش بلادي
محروسة بيه دايما بلادي
بإيد بتبني وإيد بتحمي
وعيون بتحرس حدود بلادي".

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