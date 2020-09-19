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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كميات «كبيرة» من المخدرات فى 10 محافظات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:42 م
المخدرات
المخدرات
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن، من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جراما، كمية من المادة الفعالة لمخدر الحشيش الصناعي "الاستروكس والفودو" وزنت 5 جرامات، سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن القاهرة.

كما ضبطت كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جراما، مبلغا ماليا، هاتفين محمولين بحوزة (شخصين) بمديرية أمن القليوبية، و12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلوجرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين بالشرقية، و6 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرامات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص بالغربية.

وضبطت كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.300 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما، مبلغا ماليا، طبنجة صوت، سلاح أبيض، 6 هواتف محمولة بحوزة 6 أشخاص بالإسكندرية، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 840 جراما، 40 جرام هيروين، فرد خرطوش، 2 طلقة، 3 سلاح أبيض، مبلغا ماليا، 2 هاتف محمول بحوزة 4 أشخاص بمديرية أمن المنيا، وكمية لمخدر الاستروكس وزنت 900 جرام، 1200 قرص مخدر، مبلغا ماليا، 4 هواتف محمول، بحوزة 4 أشخاص بالإسماعيلية، وضبط كمية لمخدر الهيروين وزنت 190 جراما، مبلغا ماليا، 4 هواتف محمولة بحوزة 4 أشخاص بمديرية أمن البحيرة.

كما نجحت قوات الأمن في ضبط 7 طرب حشيش وزنت 700 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين في أسيوط، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 20 جراما، 15 جرام هيروين، مبلغا ماليا، 2 هاتف محمول، بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال"، حال تواجدهم بدائرة قسمي شرطة أول ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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