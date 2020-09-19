نيجيريا تستعين بالغاز الطبيعى لتخفيف تداعيات إنهاء دعم الوقود

تعتمد نيجيريا على مركبات تعمل بالغاز لمساعدتها في تقليص الاعتماد على الجازولين وتحسين إنجازاتها بشأن المناخ، فيما تخفف من تداعيات إنهاء عقود من نظام مكلف لدعم الوقود، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، بعد أن أنهت الحكومة الدعم وتهدد النقابات العمالية في البلاد بتنظيم إضراب عام في 28 سبتمبر الجاري.وبعد تسجيل خسائر نسبتها 60% في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، يصر الرئيس محمدو بوهاري على أن القرار لا يمكن تغييره.وكوسيلة لتهدئة الوضع، تقدم نيجيريا وهي من أكبر منتجي النفط في إفريقيا حزمة تحفيز بقيمة 250 مليار نيرا (648 مليون دولار) بموجب برنامج وطني لتوسيع استخدام الغاز، تأمل في أن يحفز استخدام الغاز، في وسائل النقل، كبديل للسيارات التي تعمل بالجازولين، طبقا للبنك المركزي.