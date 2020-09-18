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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد غرق شابين بالنيل.. محافظ أسوان يوجه بفتح حمامات السباحة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:31 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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لقي شابان مصرعهما غرقًا، اليوم، وهما "عبدالله. ح"، وعمره 25 سنة، و"أنس. ع"، وعمره 25 سنة، أثناء السباحة على الضفة الشرقية لمجرى نهر النيل المجاورة لكوبري أسوان الملجم.

وعقب إخطاره، أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن خالص تعازيه لأسر وأهالي الشابين، وموجهًا مسئولى المسطحات المائية والإنقاذ النهرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل وخاصة فى المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان الملجم، وذلك بعد تزايدت أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الفترة الماضية نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرًا على أى مغامر بحياته يحاول السباحة فى هذه المنطقة.

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور، وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع، حيث إنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.

وناشد محافظ أسوان الراغبين فى ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك فى حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الآمنة لحماية لأرواحهم من أى مخاطر، موضحًا أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة وهى بنادى أسوان الرياضى، ونادى الشمس بكيما، واستاد أسوان الرياضى، وأيضًا بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.

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