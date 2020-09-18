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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قتيل و6 مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في ديرمواس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:23 م
مشاجرة
مشاجرة
نجلاء فتحي
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لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في مشاجرة بين عائلتين؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز دير مواس، ووقوع مصابين.

على الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والمقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث ديرمواس لفحص البلاغ حيث تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول كل من: «عنتر. أ» 40 سنة، فلاح، ونجله «إبراهيم» 19 سنة، فلاح، «جاسر. م» 27 سنة، فلاح، «محمود. م» 20 سنة، فلاح، «أحمد. ع»، 22 سنة، فلاح، «حمادة. أ» 34 سنة، فلاح، و«زوزو. ح» 45 سنة، ربة منزل، وطرف ثان كل من: «أحمد. م» 30 سنة، فلاح، «عبد الظاهر. ن» 27 سنة، فلاح، «يسري. م» 29 سنة، فلاح، وشقيقه «داعي» 28 سنة، فلاح، مما أسفر عن مقتل شخص يدعي «جاسر. م» من الطرف الأول، وأصيب 6 آخرين بسبب خلافات الجيرة وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 2 من المتهمين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط العام بمحافظة أسيوط، وحرر محضر بموجب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين من الطرف الثاني والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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