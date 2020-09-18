ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

قام على الشريعي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة ومحمد صبحي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين بشن حملة على أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي تواجد فيها حسن شاكوش، وهو يغني دون تصريح له رغم قرار إيقافه.وعلى الفور وجه الشريعي تعليماته إلى إدارة المكان بإيقاف شاكوش عن الغناء ومنع تشغيل أغانيه نهائيًا، لمخالفته قانون رقم ٣٥ لسنة ٨٧ وتعديلاته الخاصة بعدم الغناء، دون الحصول على عضوية من نقابة المهن الموسيقية.ومن جانبه أكد المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين رامي عادل أن النقابة مستمرة في الدفاع عن ‏حقوق الجمعية العمومية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد أى ‏شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام، والقواعد المعمول بها ‏داخل العمل النقابى‎.