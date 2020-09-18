دحروج: إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب خلال ساعة
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:20 م
نجلاء رفاعيطباعة
قال المحامي حسام دحروج، دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته «زينب» إن المتهمين يسددان حاليًا الكفالة المقررة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما في خزينة القسم لأن خزينة النيابة معلقة اليوم الجمعة، وسيتم إطلاق سراحهما خلال ساعة.
وأضاف المحامي أنهما سيتسلمان طفلتهما «إيلين» عقب تعهدهما بالرعاية لها وإبعادها عن جو السوشيال ميديا، ومن المقرر أن يكون هناك تقرير ومتابعة مستمرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حيث كانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.
وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.
وأضاف المحامي أنهما سيتسلمان طفلتهما «إيلين» عقب تعهدهما بالرعاية لها وإبعادها عن جو السوشيال ميديا، ومن المقرر أن يكون هناك تقرير ومتابعة مستمرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حيث كانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.
وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.