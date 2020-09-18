دحروج: إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب خلال ساعة

قال المحامي حسام دحروج، دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته «زينب» إن المتهمين يسددان حاليًا الكفالة المقررة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما في خزينة القسم لأن خزينة النيابة معلقة اليوم الجمعة، وسيتم إطلاق سراحهما خلال ساعة.وأضاف المحامي أنهما سيتسلمان طفلتهما «إيلين» عقب تعهدهما بالرعاية لها وإبعادها عن جو السوشيال ميديا، ومن المقرر أن يكون هناك تقرير ومتابعة مستمرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.حيث كانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.