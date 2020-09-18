ننشر خطة «التعليم» لحضور طلاب مدارس التربية الخاصة

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس على جميع مديريات التربية والتعليم، لنظام حضور الطلاب بالتربية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.فجاء نظام الدراسة لطلاب الدمج المدمجين بمدارس التعليم العام يطبق عليهم ما ينطبق على طلاب ذات المدارس من إجراءات.وفيما يخص مدارس وفصول التربية الخاصة «الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية»، فنظرا لما لتلك المدارس والفصول من وضع خاص يتم حضورهم أربعة أيام أسبوعيا من الأحد للأربعاء لكافة المراحل التعليمية.