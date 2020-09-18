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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر خطة «التعليم» لحضور طلاب مدارس التربية الخاصة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:21 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس على جميع مديريات التربية والتعليم، لنظام حضور الطلاب بالتربية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فجاء نظام الدراسة لطلاب الدمج المدمجين بمدارس التعليم العام يطبق عليهم ما ينطبق على طلاب ذات المدارس من إجراءات.

وفيما يخص مدارس وفصول التربية الخاصة «الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية»، فنظرا لما لتلك المدارس والفصول من وضع خاص يتم حضورهم أربعة أيام أسبوعيا من الأحد للأربعاء لكافة المراحل التعليمية.

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