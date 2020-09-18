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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشرقية: تنفيذ 270 مشروعًا بكافة القطاعات بـ24 مليار جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:33 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جاري تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه منهم 8 مشروعات خدمية بمركز ومدينة كفر صقر بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الصحة - الأبنية التعليمية -  الشباب والرياضة- الكهرباء) بتكلفة بلغت 190 مليونا و890 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء عدد 2 وحدة ترشيح مياه فائقة الجودة بقرية تليجة لتعمل بطاقة 10 آلاف م3 اليوم بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه؛ لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين. 

وفي القطاع الصحي أضاف المحافظ أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 100 مليون جنيه، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وفي قطاع الشباب والرياضة أكد محافظ الشرقية أنه جار تطوير مركز شباب ناطورة بتكلفة 790 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم استخراج التصاريح اللازمة لإنشاء موزع المؤانسة ذو الجهد المتوسط  لخدمة أهالي القرية.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس أوضح محافظ الشرقية أنه جار إنشاء 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة كفر صقر بتكلفة مالية بلغت 30 مليونا و100 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة آل لاشين للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصلا دراسيا وبتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة الإمام علي الابتدائية لاضافة 17 فصل جديد، وبتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه.

كما شملت إنشاء جديد لمدرسة محب منصور الاحمدي للغات لاضافة 14 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، كذلك إنشاء إدارة كفر صقر التعليمية بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء جديد لمدرسة محمد الأعصر للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا جديدا، وبتكلفة 22 مليون جنيه، وكذلك موزع كهرباء حانوت ذو الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنيه.

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