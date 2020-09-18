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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رحلة «الرويسات» من عشش الصفيح لأحدث وحدات سكنية بشرم الشيخ

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:42 م
منطقة الرويسات
منطقة الرويسات
هاني سميح
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كانت منطقة الرويسات منذ فترة ليست بالبعيدة عشوائية تبعد عن مدينة شرم الشيخ كيلومترات، ثم تحولت لتحفة معمارية ومساكن منظمة تنعم بجميع المرافق والخدمات، بعد أن كان يعيش قاطنوها فى عشش صفيح، علاوة على تسليم قطع من الأراضى مرفقة ويتضمن التطوير إنشاء 70 عمارة سكنية توفر 1120 وحدة سكنية لأهالى مناطق.

وقام جهاز تعمير سيناء بإنشاء 496 وحدة سكنية بديلة للعشوائيات كمرحلة أولى، وتم تسليم 48 وحدة وسيتم تسليم باقى الوحدات تباعا، كما يجرى البدء فى تنفيذ 624 وحدة أخرى كمرحلة ثانية بالمشروع، وتحويل الرويسات إلى مدينة ومجتمع سكنى متكامل تضم كل المرافق والمصالح الحكومية وهو ما يعد نقلة حضارية كبيرة فى شرم الشيخ وإنجازا قوميا جديدا للقضاء على العشوائيات نهائيا بشرم الشيخ.

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