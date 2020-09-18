رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الراعى»: المسيح قائد سفينة كنائسنا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:50 م
مار بشاره
مار بشاره
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
طباعة
شارك البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية الماروني، في افتتاح اجتماع اللَّجنة التنفيذيَّة لمجلس كنائس الشَّرق الأوسط.

وقال «مار بشارة الراعي»، خلال كلمته في افتتاح اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط: إن السفينة التي هدّدتها الرياح الشديدة والأمواجُ بالامتلاء والغرق، ترمز إلى الكنيسة الشاهدة في بحر بلادنا الشرق أوسطية المضطربة برياح النزاعات والحروب، والأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، ووباء كورونا، وقد بلغت ذروتها في لبنان بانفجار مرفأ بيروت، وبما خلّف من ضحايا ودمار.

وتابع الراعي: وبات الوجودُ المسيحيّ في هذا الشرق مقلَّصًا، ورسالته محدودة، وسكنَ الخوفُ قلوب المسيحيين، فيُسعِدُنا أن نستضيف في هذا الكرسي البطريركيّ اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وكنا نتمنّى، لولا جائحة كورونا، أن تنعقد الجمعيّة العامّة الثانية عشرة في الأيام الثلاثة المحدّدة لها أصلًا، ومع ذلك كنّا نرجو أن يشارك جميع أعضاء هذه اللجنة التنفيذيّة في أعمالها.

مضيفا: أنّ مجلس كنائس الشرق الاوسط مدعوّ في الظروف الراهنة للعمل مع الكنائس ورؤسائها، لمواجهة الأمواج والرياح التي تعصف بأوطانها وبها، مؤسساتٍ وشعبًا وكيانًا ورسالة، بوقفات إيمان ورجاء، فالمسيح الربّ هو قائد سفينة كنائسنا، ونحن كلُّنا كمعاونين له نجتهد في تجذيفها بوحدةٍ وانسجام.

وتابع: ولكن، هو الذي يوجّهها ويحميها، من خلال خدمتنا وصمودنا على صخرة الإيمان والرجاء من دون خوف، هذه كانت مسيرة الكنيسة والمسيحيين منذ البدايات، وعبر التاريخ والصعوبات، صمدوا وشهدوا لمحبة المسيح، وأعلنوا إنجيله لجميع الشعوب والثقافات، وتعاونوا معهم على نشر ثقافة المحبّة والسلام والعيش معًا وكرامة الحياة البشرية، والانفتاح واحترام الآخر المختلف، وكنائسهم في كلّ  ذلك تُعلن المبادئ الأخلاقيَّة، والثوابت الوطنيَّة، وتعزّز الحوار مع الثقافات والأديان.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بمقره في بكركي لبنان- للموجودين من أعضاء اللجنة، وإلكترونيًا لبقية الأعضاء بمختلف كنائس الشرق الأوسط من مصر، العراق، الأردن والأراضي المقدسة، ودول الخليج.

وخلال الاجتماع سيتم تعيين أمين عام بالوكالة جديد للمجلس خلفًا للدكتورة ثريا بشعلاني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

«أردوغان»: لا مانع من إجراء محادثات استخبارية مع مصر

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

دعاء قبل المذاكرة للطلاب

دراسة: الساخطون والساخرون معرضون للنوبات القلبية

كورونا يُفقد آلاف العاملين في فرنسا وظائفهم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«دار الآداب» تطرح رواية من «التراب إلى الماء»

جمال حسان: المعركة مع الإخوان مازالت مستمرة لكن بمفردات مختلفة

أحمد شبلول: نجيب محفوظ رفض زيارة «البنا» ولم يرحب بمناقشة «قطب»

فرقة الشمس تختتم «ليالى سيد درويش» بالحديقة الدولية