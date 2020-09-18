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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بيع 13 محلا تجاريًا وصيدلية بـ6 أكتوبر الجديدة بقيمة 29 مليونًا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:39 م
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار
محمد إبراهيم
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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع ١٣ محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدلية بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني، مشيرًا إلى أن القيمة البيعية للمحال والصيدلية بلغت نحو ٢٩ مليونا و١٧٤ ألف جنيه.

وأوضح النجار، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين ٥٨ ألف جنيه و١٤٠ ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر للصيدلية ١١٨٥٠٠ جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (سوبر ماركت- مكتبة- خضروات وفاكهة- عطارة- حدايد وبويات- صيانة محمول- ألبان- حلاق- دراي كلين- لحوم ودواجن- أدوات صحية- أدوات وأجهزة منزلية- صيدلية) لتلبية احتياجات سكان المدينة، مضيفًا أنه حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الإعلان عن عقد ٥ مزادات لأسواق تجارية ووحدات إدارية سيتم بيعها خلال الـ٣ أشهر القادمة بالمنطقة السادسة ابني بيتك، وجارٍ الإعداد للإعلان عن المزاد السادس والخاص بالسوق التجارية بقطاع "د" خلال شهر من الآن.
بيع 13 محلا تجاريًا وصيدلية بـ6 أكتوبر الجديدة بقيمة 29 مليونًا
بيع 13 محلا تجاريًا وصيدلية بـ6 أكتوبر الجديدة بقيمة 29 مليونًا

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