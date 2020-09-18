انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي أثر زيادة في فائض التجارة.وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.