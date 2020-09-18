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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
منطقة اليورو
منطقة اليورو
وكالات
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أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي أثر زيادة في فائض التجارة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

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