لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع أى حكومة أمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للعمل مع أي حكومة أمريكية، شريطة ألا تتحدث مع روسيا بلغة الإنذارات.وقال لافروف، في معرض تعقيبه على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "سنعمل بالطبع مع أي حكومة منتخبة في أي دولة، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة أيضا، سنناقش القضايا الملحة مع الولايات المتحدة، ولكن فقط استنادا إلى مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة وإيجاد توازن في المصالح، إذ إنه لا جدوى من التحدث مع روسيا بلغة الإنذارات".وأضاف أن من لم يدركوا ذلك بعد فهم سياسيون غير أكفاء، لافتا إلى أن تدخل روسيا المزعوم في الشئون الداخلية الأمريكية سيكون من بين القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المناظرة المقبلة بين مرشحي الرئاسة الرئيسيين.جدير بالذكر أن المخابرات الأمريكية تتهم روسيا والصين وإيران بالتدخل في انتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وهو ما ترفضه موسكو بشدة.