الفلبين تسجل 3257 إصابة و47 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، رصد 3257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتسجل بذلك ما يربو على ثلاثة آلاف إصابة لليوم الحادي عشر على التوالي.وقالت الوزارة في نشرتها إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 279526 إصابة معظمها في العاصمة فيما زادت الوفيات 47 شخصا لتصل الحصيلة إلى 4830.