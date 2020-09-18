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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

126 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 22 ألفا و783 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، اليوم الجمعة"، سجلت أكثر من 100 لليوم الـ 36 على التوالي في ظل استمرار انتشار الفيروس في البلاد خاصة في منطقة سول العظمى.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض أنه من بين الـ126 إصابة الجديدة، كانت هناك 109 إصابات محلية و17 إصابة وافدة من الخارج، ومن بين الـ 17 إصابة الوافدة تم تأكيد إصابتين في أثناء إجراءات الحجر الصحي، بينما اكتشفت الـ15 إصابة أخرى أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.

وبلغ عدد الدول المعنية بالإصابات الوافدة 11 دولة، حيث جاءت 4 إصابات من كل من أوزبكستان والولايات المتحدة، وإصابة واحدة من كل من بنغلاديش، والفلبين، وقرغيزستان، وإندونيسيا، ونيبال، وكندا، وهولندا، وإيطاليا، وتركيا.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 228 حالة إلى 19 ألفا و771 حالة، وانخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 107 أشخاص إلى 2635 شخصا.

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