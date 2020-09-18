كوريا الجنوبية تجدد تحذير مواطنيها من السفر لجميع دول العالم

جددت كوريا الجنوبية تحذيرها الخاص من السفر إلى جميع الدول في العالم، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وصرحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن "الحكومة أصدرت مرة أخرى تحذيرا للمواطنين، والخاص بالسفر إلى جميع الدول والمناطق في العالم لمدة شهر واحد ابتداء من الغد الموافق 19 من سبتمبر".ويشار إلى أن التحذير الخاص بالسفر يتم إصداره لفترة قصيرة لحالات عاجلة، وهو بين المرحلة الثانية من الحظر من السفر الامتناع عن السفر، والمرحلة الثالثة توصية بالإجلاء.وقررت وزارة خارجية كوريا الجنوبية تجديد التحذير نظرا لحفاظ منظمة الصحة العالمية على إعلانها عن الجائحة العالمية، وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أجزاء العالم وحظر الدخول لعدد كبير من الدول، وذلك من أجل الحد من تعرض المواطنين للإصابة بالفيروس أثناء السفر ومراعاة لأوضاع الحجر الصحي داخل البلاد.وأوصت الوزارة المواطنين بإلغاء السفر وتأجيله خلال الفترة المذكورة، والتزام المواطنين المقيمين في الخارج بالتعليمات الصحية والامتناع عن الخروج والتنقل وتجنب الاختلاط مع الآخرين.