احصل على نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة بالرقم القومي الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالرقم القومي على هذا الرابطhttps:www.cairogovresults.comKindergartenTestResult?fbclid=IwAR3e8PDOMsJqc80DtgZi7DNs8tHAaO_6liBXfvKhsi0A2wVZvrw1SXf1Auoوأكدت المديرية أن من يتم قبوله في التنسيق ستظهر له رسالة بدفع ١٠٠ جنيه بخدمة فوري لتفعيل الطلب، ثم يقوم ولي الأمر بالاستعلام مرة آخرى بالرقم القومي وسيظهر اسم المدرسة التي تم القبول فيها، فيقوم ولى الأمر بطباعة الاستمارة، ثم يتوجه للمدرسة المقبول فيها الطفل لتقديم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٤٨ ساعة لإتمام عملية القبول وتسليم الملف.