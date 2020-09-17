منى زكى تنتهى من تصوير «تقاطع طرق» أواخر سبتمبر

تصور النجمة منى زكي أحداث مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، في عدة لوكيشنات مختلفة، استعدادًا لعرض عملها الجديد الذي تأجل عرضه بسبب كورونا في رمضان الماضي.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل، أن منى زكي تصور لعدد ساعات طويلة وبشكل يومي، حيث من المنتظر أن تنتهي من تصوير المسلسل الذي صورت مشاهده الأيام الماضية بمحافظة الفيوم وعدد من الشوارع بالطريق الصحراوي، وذلك بحد أقصى آخر شهر سبتمبر الجاري.و مسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد.