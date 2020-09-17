وزيرتا الهجرة والتضامن الاجتماعي تسلمان شنط مدرسية لأطفال روضة السيدة

سلمت وزيرتا التضامن الاجتماعي نفين القباج، والهجرة نبيلة مكرم، ووفد المصريين بالخارج الذي يزور روضة السيدة، شنطة مدرسية لأطفال المنطقة.جاء ذلك خلال الجولة التي نظمتها وزارتا الهجرة والتضامن الاجتماعي زيارة لوفد من شباب الدارسين المصريين بالخارج والمتواجدين بمصر حاليا ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" إلى روضة السيدة زينب (تل العقارب سابقا).وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمنطقة "روضة السيدة" قدم خلالها عرضًا توضيحيًا لما كانت عليه المنطقة قبل عمليات التطوير مع تقديم شرح وافٍ عما وصلت إليه الآن، حيث شهد حى السيدة زينب تحول منطقة "تل العقارب" لأفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية، حيث كانت المنطقة عبارة عن عشش مقامة أعلى تبة ترابية، ما يهدد حياة سكانها، فأزالت المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان التبة بعد إخلاء السكان وتوفير سكن بديل بشكل مؤقت، ودفع إيجار شهرى لهم لحين عودتهم للمشروع مرة أخرى.