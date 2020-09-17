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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط» تبدأ من مطروح تدريب رؤساء المدن على خدمات المحليات الإلكترونية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:55 م
وفد وزارة التخطيط
وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أميرة ممدوح
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اتجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى محافظة مطروح فى زيارة امتدت من يوم 13 حتى اليوم الخميس 17 سبتمبر لتدريب رؤساء المدن بالمحافظة على كيفية العمل من خلال برنامج خدمات المواطنين وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية؛ لتمكينهم من متابعة سير العمل بالأحياء، ورفع تقاريرهم للمحافظ.

وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العمل على تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء يسير وفق خطة ممنهجة وموضوعة بدقة من حيث توفير التدريبات اللازمة للعاملين وتأهيلهم على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل لرفع كفاءة المراكز والعاملين بها بالمحافظات المختلفة.

من جانبه، قال اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه فى إطار التعاون مع محافظة مطروح بصدد تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحافظة؛ تم تشكيل لجنة متابعة وإشراف على المراكز التكنولوجية والتى تضمنت ديوان عام مطروح والمدن الثمانية بها، وتم تدريب اللجنة على برنامج خدمات المواطنين بالمحليات وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية، بهدف متابعة أداء وسير العمل بالمراكز والمدن والقيام باستخراج وتحليل التقارير الصادرة ورفع تقرير دوري أسبوعي للمحافظ يتضمن مستوى أداء خدمات المراكز والمدن بالمحافظة.

وأضاف عزى أنه تم تدريب رؤساء المراكز والمدن بالكامل على برنامج خدمات المواطنين بالمحليات وكيفية التعامل معه، وتوضيح مدى أهمية البرنامج والعائد من ميكنة وتطوير الخدمات بالمحليات، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" يهدف إلى دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد.

فيما أكد رامى جلال، مستشار وزير التخطيط لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية يهدف بشكل رئيس إلى حصول المواطن على خدمة متميزة بشكل ميسر من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، بهدف تحقيق رضاء المواطن، فضلًا عن التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها من خلال دعم بيئة العمل بالوسائل التكنولوجية، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات المختلفة من خلال الشبكة المحلية، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على تطوير خدمات المحليات بمحافظة الجيزة؛ على أن يتم تعميم المشروع بكل محافظات الجمهورية.

وشملت الزيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماع مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والذى أشاد بمستوى التدريب المقدم، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بتقديم الدعم الكامل للمشروع.

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