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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:30 م
محكمة شمال أسيوط
محكمة شمال أسيوط
محمد أبو شادي
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بدأت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، في استقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020، للنظام الفردي، وتستمر المحكمة في تلقي الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ولمدة 10 أيام تنتهي في 26 سبتمبر الجاري، مع مراعاة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال المستشار أسامة السمان، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، إنه جرى استقبال أوراق المرشحين حتى الآن منذ فتح باب التقدم، وتخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، مع مراعاة ارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات. 

وأضاف: أن المستندات التى يجب على كل مرشح أن يرفقها بطلب الترشح، تشمل شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.

وكذلك تقديم إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، وإيصال إيداع مبلغ  التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

وشهدت المحكمة صباح اليوم وقوع مشادات بين بعض المترشحين، لرغبة كل مرشح في الحصول على الأرقام المتقدمة، استدعت تدخلا سريعا من أفراد الأمن.
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط
مشادات بين المتقدمين للترشح في انتخابات النواب بمحكمة شمال أسيوط

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