سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-9-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:27 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 17-9-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، اختتمت البورصة لدي الكويت، خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي ارتفاع مؤشراتها لليوم الثاني علي التوالي باستثناء السوق الرئيسي، حيث قفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحًا 33.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5394.83 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحًا 51.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5933.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.82 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحًا 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.66 نقطة.
عالميًا، اختتمت البورصة لدي الكويت، خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي ارتفاع مؤشراتها لليوم الثاني علي التوالي باستثناء السوق الرئيسي، حيث قفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحًا 33.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5394.83 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحًا 51.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5933.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.82 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحًا 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.66 نقطة.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 17-9-2020
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات.
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.83، أما في بنك بلوم فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.39 جنيه وللبيع 51.72.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري للشراء 49.01 جنيه وللبيع 51.75، كما ارتفع الدينار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.89، أما في البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء48.88 جنيه وللبيع 51.75.
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.83، أما في بنك بلوم فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.39 جنيه وللبيع 51.72.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك التعمير والاسكان تراجع شعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، وف بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.72، وفي المصرف المتحد انخفض سعر الدينار أمام ليسجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.69، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.73، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.63.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري للشراء 49.01 جنيه وللبيع 51.75، كما ارتفع الدينار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.89، أما في البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء48.88 جنيه وللبيع 51.75.