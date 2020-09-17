سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 17-9-2020

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات.



استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.83، أما في بنك بلوم فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.39 جنيه وللبيع 51.72.



أسعار الدينار الكويتي وفي بنك التعمير والاسكان تراجع شعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، وف بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.72، وفي المصرف المتحد انخفض سعر الدينار أمام ليسجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.69، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.73، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.63.



وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري للشراء 49.01 جنيه وللبيع 51.75، كما ارتفع الدينار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.89، أما في البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء48.88 جنيه وللبيع 51.75.