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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب ملاطية التركية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:08 م
زلزال
زلزال
مروة عنبر
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ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر مدينة ملاطية التركية في منطقة بوتورجا وامتد تأثيره إلى المناطق المجاورة به.

وأعلن موقع قنديلي للكوارث والطوارئ عن وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة في منطقة بورتورجا بمحافظة ملاطية، ليل الثلاثاء الأربعاء، ليمتد تأثيره على عمق 7 كيلو مترات، وفقا لموقع تركيا الان.

وشهدت مدينة ملاطية الأسبوع الماضي سلسلة زلازل عنيفة تراوحت قوتها بين 3.1 درجة إلى 4.9 درجة علي مقياس ريختر خلال يوم واحد، وفقا لموقع سوزجو التركى.

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