السيسي: كل إجراء للتطوير والبناء يجد تشكيكًا من البعض

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ظلت سنوات طويلة بدون رغبة في التواجد على ساحة التنافسية التعليمية وخارج التنصيف العالمي للجامعات، لافتًا إلى أن الوضع الآن تغير ولدينا جامعات تفتتح لأول مرة هذا العام، والبرنامج الذي تم وضعه للجامعات في المراحل الأولية.وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة فى الإسكندرية: "التعليم الجامعي شهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى ومكانة التعليم في مصر، لم يكن مقبولًا مستوى التعليم، وعلى الرغم من ذلك كان هناك قلق، دائمًا مع كل إجراء تجدوا المشككيين في التطوير، وده اتجاه هيعيش معانا وهنعيش معاه وإن كل إجراء جديد للدولة المصرية للتطوير والبناء سيتم تصويره على أنه ضرر يستهدفك".