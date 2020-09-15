رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة التعاون الأوروبى تطالب الحكومات بالشراكة لمكافحة الإرهاب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:54 م
الإرهاب
الإرهاب
أ ش أ
طباعة
طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بتعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة التطرف والراديكالية التي تؤدي إلى الإرهاب.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء فى ختام أعمال مؤتمر مكافحة الإرهاب لعام 2020، والذي استمرت أعماله يومين في فيينا ونظمته رئاسة ألبانيا لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بدعم من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة التهديدات العابرة للحدود في المنظمة، وحضر المؤتمر أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وركز على بحث تعزيز الشراكات الفعالة في مكافحة الإرهاب.

ذكر بيان المنظمة، أن وزير أوروبا والشئون الخارجية بالوكالة في ألبانيا جينت كاكاج، اعتبر أن منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب هو جهد جماعي، لافتًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي وتحقيق التضامن.

ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، إلى أن هزيمة الإرهاب لن تكون ممكنة من خلال جهود الحكومة أو المنظمات الدولية وحدها، مشددًا على الحاجة إلى نهج شامل للمجتمع الدولي بأسره.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«باع الجماعة».. محمود عزت يوجه ضربة للإخوان بعد القبض عليه

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

غدا.. «الفنون الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر

«السيرك القومى» يقدم أقوى وأخطر فقراته بالعجوزة

غدًا.. ندوة حوارية عن مذكرات سلماوي «يوما أو بعض يوم» أونلاين

«أديبات الإرهابية»... حكايات «قوارير الدم والخيانة» خلف ستار الأدب