مالك مخبز يختلس 1.3 مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي، يتلاعب في منظومة الخبر واختلس 1.3 مليون جنيه في المطرية.وتبين استيلائه على 1.274.546 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.