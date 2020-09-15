استئناف محاكمة القطري ناصر الخليفي بقضايا فساد اليوم

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وشبكة بي إن سبورت الإعلامية القطرية، لليوم الثاني على التوالي.وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن القضاء السويسري بدأ في محاكمة الخليفي والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في قضية تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.ومثل الخليفي وفالكه أمام القضاء السويسري اليوم وسط غياب متهم ثالث في القضية نفسها.ووجّه الادعاء العام السويسري للخليفي تهمة دفع رشى للحصول على مزايا، كما أكد أنه عقد صفقة مع فالكه خلال اجتماع في مقر "بي إن سبورت" القطرية في إحدى ضواحي باريس في أكتوبر 2013.ويواجه الخليفي تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة.