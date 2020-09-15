«الوفد» يقرر استمرار المشاركة بالقائمة الوطنية لانتخابات «النواب»

كشف مصادر داخل حزب الوفد كواليس اجتماع الهيئة العليا للحزب، الإثنين، لمناقشة الاستمرار بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" المقرر الدفع بها بانتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد تهديد عدد من قيادات الحزب بالانسحاب منها رفضًا لتخصيص 15 مقعدًا من إجمالي 284 مقعدًا بانتخابات القوائم.وقال المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الهيئة العليا للحزب قررت الاستمرار في المشاركة بالقائمة مع الانعقاد الدائم للغد، وتفويض كل من رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، والسكرتير العام النائب فؤاد بدراوي، للتفاوض حول حصة الحزب من القائمة، بحيث لا يقل عن 20 مقعدًا في القائمة، فضلًا عن التنسيق في عدد من الدوائر الفردية بالانتخابات المقبلة.وأوضح المصدر، أن مناوشات وقعت بين عدد من أعضاء الهيئة العليا على حصة الحزب، معتبرين إياها ضعيفة نظرًا لحجم "بيت الأمة" وقدرته على الحشد في الشارع المصري.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد عقدت اجتماعًا طارئًا، مساء الإثنين، استمر أكثر من 4 ساعات بعد تهديد عدد من قياداته بالانسحاب من القائمة.