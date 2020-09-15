آخرهم أحمد سعد.. مشاهير خضعوا لعمليات تجميل

أحمد سعد

تامر حسني

جورج قرداحي

خلال الفترة الماضية خضع عدد من نجوم السينما والإعلام لعمليات تجميل، ولكن الغريب في الأمر أنهم من الرجال، بعد أن أصبحت عمليات التجميل مألوفة بالنسبة للنساء.انضم أحمد سعد لقائمة المشاهير الذين خضعوا لعمليات في الوجه، وأعلن طبيب التجميل شادي إسماعيل، أمس الأحد، عن إجراء "سعد" لعملية بالفك والمعروفة بنحت الوجه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لـ"سعد" قبل وبعد العملية.ونشر الطبيب الصورتين المشار إليهما عبر "فيسبوك" وعلق قائلا: "رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن، 6 مل، تم استخدام حشو (هاي جي برايم فيلر) لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن)، شكرا لصديقي العزيز أحمد سعد، لمشاركتنا تجربته".فاجأ تامر حسني جمهوره خلال الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لبرنامج "The Voice kids"، بتغيير شديد ظهر في عرض عظمتي الفك ونهاية الذقن، وتبين أنه خضع لجراحة تجميلية جعلت الفك عريضا، وزاد الأمر جملا بإضافة طابع حسن لذقنه وغمازة، ولاقى هذا التغيير استحسان جمهوره.أعلن الإعلامي اللبناني جورج قرداحي - في برنامج "تحت السيطرة" المذاع على قناة "النهار" - أنه خضع لجراحة تجميل تتمثل في حقن بوتكس لمرة واحدة في وجهه، وجاء ذلك بعد إصرار كبير من إحدى شركات الإعلانات، لكنه ندم على ذلك لأن الحقن أثرَّ على بصره، لافتًا إلى أن التجاعيد تظل أفضل في عيون الجمهور لأنها طبيعية.