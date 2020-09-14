اجتماع بين اليونان وتركيا على طاولة الناتو.. غدًا

كشفت مصادر دبلوماسية في أثينا عن اجتماع يجمع ممثلين من اليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي الناتو ببروكسل، غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات عسكرية فنية تهدف إلى تهدئة التوتر في شرق البحر المتوسط، وفقا لموقع «كاثمريني» اليوناني.وحاول الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات للوصول لآلية من شأنها تفادي التصادم بين البلدين الحليفين في الناتو، ومن شأنها أيضا المساعدة في تجنب أزمة قد تنشأ بين الجارتين بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط.يذكر أن الاجتماع، المقرر عقده غدا، جاء عقب يومين من مغادرة سفينة المسح الزلزالي التركية «أوروتش رئيس» منطقة العمليات بشرق المتوسط وعودتها إلى ميناء أنطاليا بتركيا، وفقًا لموقع «تركيا الآن».وكانت صحيفة «يني شفق» التركية الموالية للحكومة، ذكرت، الأحد الماضي، أن الخطوتين جاءتا نتيجة جهود حلف شمال الأطلسي الناتو لكسر الجمود بين أثينا وأنقرة، على الرغم من أن وزارتي الطاقة والدفاع التركيتين تابعتا الادعاء بأن عودة «أوروتش رئيس» إلى أنطاليا كانت جزءًا من جدول الصيانة الروتيني والإمداد.